Les propriétaires d'iPhone plus anxieux que ceux d'Android?

08-12-2016 | 04h00

Les utilisateurs de téléphones Android seraient plus humbles et honnêtes que les propriétaires d'appareils iPhone selon une étude publiée dans le journal Cyberpsychology, Behaviour, and Social Networking.



«Même s'ils remplissent des fonctions similaires, les campagnes marketing et le discours public laissent croire qu'il existe des différences importantes entre les utilisateurs de ces deux appareils», peut-on lire dans le rapport de recherche intitulé Predicting Smartphone Operating System from Personality and Individual Differences.



Pour quantifier ces différences, un sondage a été mené auprès de 500 participants par des chercheurs des universités de Lincoln, Lancaster et Hertfordshire au Royaume-Uni. Les réponses recensées portent à croire que les utilisateurs Apple «ont plus de chance d'être jeunes, de sexe féminin et soucieux que leur téléphone soit vu comme un objet représentant leur statut social».

De plus, dans le modèle de HEXACO de la structure de la personnalité, les tenants d'iPhone démontreraient des niveaux plus bas dans le domaine de l'honnêteté-humilité et plus haut dans le domaine de l'émotivité. En d'autres termes, ils seraient moins sincères et plus anxieux que les propriétaires d'Android. En revanche, les adeptes d'Android feraient preuve de plus d'amabilité tout en étant plus introvertis.



Grâce à ces données, les chercheurs ont ensuite développé un modèle pour deviner le type de téléphone intelligent que privilégie un utilisateur. Son taux de succès atteindrait 70 % selon le site indy100.com.