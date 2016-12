iPhone: les 10 applications les plus populaires de 2016

07-12-2016 | 09h36

Apple a dévoilé, mercredi 7 décembre, ses classements Best of 2016 mettant en avant les applications, les albums, les films ou encore les émissions TV les plus téléchargés sur l'App Store, iTunes et iBooks en 2016. Snapchat survole le classement des applications iPhone gratuites les plus téléchargées de l'année.

L'application de partage de photos et de vidéos se place en première position des applications iPhone gratuites les plus populaires, loin devant des favoris comme Facebook et Instagram. Snapchat est ainsi passé de la cinquième à la première place du classement en une année seulement.

Sans surprise, Pokémon Go se hisse dans ce Top 10, relayé par le Time, et décroche même la troisième place du classement.

Top 10 des applications iPhone gratuites :