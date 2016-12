Appels vidéo gratuits sur WhatsApp et sans inscription sur Skype

15-11-2016 | 15h07

Les applications de messagerie n'en finissent plus d'offrir chacune de nouvelles fonctionnalités pour se démarquer et gagner quelques millions d'utilisateurs supplémentaires. Derniers exemples en date : WhatsApp lance (enfin) les appels vidéos pour tous ses utilisateurs et Skype propose un mode de connexion à ses services ne nécessitant même pas d'inscription.

WhatsApp Messenger permet déjà de passer des appels audio à n'importe quel autre utilisateur dans le monde gratuitement en plus de pouvoir clavarderavec eux ou bien encore d'échanger des documents. D'ici quelques jours, tous les utilisateurs de l'application vont pouvoir enfin profiter des appels vidéo depuis leur téléphone, aussi bien sous Android que sous iOS ou Windows. Les responsables de WhatsApp promettent d'ailleurs de rendre accessible cette fonctionnalité quelle que soit la qualité du smartphone et du réseau utilisés (cellulaire ou Wi-Fi). D'autre part, comme pour l'audio, ces appels vidéo seront entièrement chiffrés. Il faut noter que les appels vidéos gratuits entre utilisateurs sont déjà proposés par la majeure partie des concurrents de WhatsApp, qu'il s'agisse de Skype, de Facebook Messenger, de Google Duo et bien sûr de Facetime pour les utilisateurs d'iPhone.

Dès lors, chacun va devoir se démarquer, ce qui est déjà le cas de Skype qui propose dorénavant, depuis son site Web, de démarrer une discussion en ligne, un appel vocal ou vidéo sans inscription ni téléchargement. Il faut en fait envoyer un lien spécifique à ses amis pour pouvoir ainsi communiquer avec eux. Il n'est donc plus nécessaire d'être enregistré pour pouvoir profiter de Skype, du moins via un navigateur Web. Skype se démarque encore de la concurrence par son outil de traduction automatique disponible sous Windows, Skype Translator, lequel est compatible avec 50 langues à l'écrit et 8 à l'oral, dont le français.

Selon les derniers chiffres publiés par Facebook, WhatsApp Messenger compte désormais plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Autre statistique impressionnante, ce sont pas moins de 100 millions d'appels audio qui sont passé chaque jour via l'application.