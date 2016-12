Une nouvelle application Google pour scanner vos vielles photos

15-11-2016 | 13h27

Google lance une toute nouvelle application, baptisée PhotoScan, dont le principe est de scanner n'importe quelle ancienne photo avant de s'en aller la stocker puis la retoucher dans Google Photos.

PhotoScan permet de scanner n'importe quelle ancienne photo, mais aussi, le cas échéant, de lui redonner de l'éclat en la retouchant légèrement, en redressant l'image, en corrigeant les angles ou en supprimant les reflets. L'idée est de donner une seconde vie à ses vieilles photos via des copies numériques de qualité.

En plus de cette nouvelle application, Google a également mis à jour Photos. Dans cette nouvelle version, sa fonction d'amélioration automatique, qui réalise un équilibrage de l'exposition et de la saturation en essayant de faire ressortir les moindres détails, a été revue et améliorée.

Google Photos comprend également 12 nouveaux filtres qui modifient l'image selon sa luminosité, en y ajoutant des zones d'ombres, de la chaleur dans les couleurs ou bien encore de la saturation. Enfin, des options de retouche avancées (lumière, couleur, netteté et style) permettent d'optimiser l'aspect de chaque photo.

Google PhotoScan et Google Photos sont disponibles gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).