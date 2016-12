Aipoly: l'application qui décrit le monde aux malvoyants

13-11-2016 | 04h00

Une nouvelle application mise au point par une start-up du centre d’incubation californien Singularity University est en passe de révolutionner la vie des personnes malvoyantes et non-voyantes. Baptisée Aipoly Vision, celle-ci propose aux personnes atteintes de cécité et de déficience visuelle de «voir» à travers leur téléphone.

Pour ce faire, le programme particulièrement complexe utilise des technologies de reconnaissance visuelle, d’intelligence artificielle et d’assistance vocale. Le tout est rendu fonctionnel avec des performances particulièrement impressionnantes.

Scanner le quotidien

Le principe est en effet de faciliter le quotidien des usagers grâce à un système relativement simple et intuitif. Celui-ci permet ainsi d’obtenir une description détaillée d’un objet, simplement en pointant la caméra de son smartphone.

Lorsqu'un utilisateur capture une image avec l’application, celle-ci est automatiquement téléchargée sur les serveurs d'Aipoly où elle est analysée et étiquetée. Une description est ensuite renvoyée et lue à haute voix. Selon les responsables du projet, Aipoly serait actuellement capable d’identifier des milliers d’objets, à une vitesse de trois par seconde, et plus de 900 couleurs différentes.

Elle peut actuellement parler sept langues et possède la faculté d'apprendre de nouveaux objets. Des performances sans précédent qui laissent d’ores et déjà entrevoir de nombreuses applications tangibles.

Mieux concevoir le monde environnant

Aipoly pourrait en effet permettre aux personnes malvoyantes d’avoir une perception plus tangible de leur environnement, notamment dans la rue pour mieux s’y orienter. Concrètement, le programme leur permet de connaitre l’identité d’un bâtiment, d’un véhicule ou même de lire les panneaux de signalisation.

Une première version d’Aipoly est actuellement disponible sur l’Apple Store. Il est prévu que celle-ci soit améliorée au fil des mises à jour. A terme, elle pourrait même aller jusqu’à reconnaitre des scènes de la vie quotidienne en mettant en relation les objets de l’environnement.

Selon les récentes estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 285 millions de personnes présenteraient dans le monde une déficience visuelle. Les concepteurs d’Aipoly estiment que le téléphone pourrait devenir un instrument privilégié pour les deux-tiers d’entre elles d’ici les cinq prochaines années.