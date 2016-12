Galaxy Note 7: demande de recours collectif québécois

Kathleen Frenette 10-11-2016 | 17h50

Une demande pour intenter un recours collectif où l'on réclame 25 millions $ vient d'être déposée par une Québécoise à l'endroit de la compagnie Samsung et de son téléphone Galaxy Note 7 «explosif».

Le recours viserait «toutes les personnes domiciliées ou résidant au Québec qui ont acheté un Samsung Galaxy Note 7 vendu, fabriqué, commercialisé ou distribué par l'une ou l'autre des défenderesses», est-il inscrit dans la demande pour autorisation.

Selon les faits rapportés, c'est à la mi-août 2016 que la compagnie Samsung a procédé au lancement du téléphone cellulaire Note 7 sur le marché canadien.

«Cet appareil a été commercialisé de façon soutenue» et «un battage publicitaire important» a été fait. Au Canada, on estime que 39 000 appareils ont ainsi trouvé preneur.

«Rapidement, des informations circulent à l'effet que les appareils surchauffaient, s'enflammaient et explosaient.»

Vaste rappel

Après avoir effectué des tests et des «échanges» des batteries qui semblaient problématiques, la compagnie n'a eu d'autre choix que de «procéder à un rappel».

«La demanderesse n'avait d'autre choix que de procéder à l'échange de son appareil» et «plusieurs données informatiques furent perdues» par cette dernière.

Au surplus, la poursuivante mentionne avoir «toujours en sa possession un appareil qui constitue un risque d'incendie ou d'explosion à son domicile, étant dans l'incapacité de retourner l'appareil par Postes Canada.

Selon la demande en recours collectif, on reproche à la compagnie d'avoir laissé croire que le Note 7 «comportait des caractéristiques spécifiques devant être fonctionnelles alors que ce n'était pas le cas» et d'avoir «exagéré les performances de l'appareil».

Les dommages réclamés sont liés, entre autres, «au stress, à la peur et à l'incertitude reliés au risque d'incendie» et aux «coûts et aux dépenses causés par les vices des appareils».

Vingt millions de dollars sont réclamés à titre de dommages alors que 5 millions $ sont demandés comme dommages punitifs.