MaXi : une série jeunesse conçue pour les appareils mobiles

31-10-2016 | 04h00

On connaît les séries télévisées... On se familiarise avec les webséries... Or voici maintenant une première série d'animation jeunesse canadienne conçue spécifiquement pour les appareils mobiles.

Réalisée conjointement par Frima et le Groupe Média TFO, l'application MaXi sera disponible sur iOS et Android au cours de 2017.

«MaXi incarne la vision transmédia de Frima en matière de création de propriétés intellectuelles et intègre la connaissance développée par nos équipes des préférences de nos publics en matière de divertissement numérique» affirme Valérie Hénaire, vice-présidente, Propriété intellectuelle chez Frima Originals.

Au sein de l'application MaXi, il sera possible de visionner 26 épisodes de dessins animés de 11 minutes. On y retrouvera aussi un aspect participatif. Les utilisateurs pourront créer des bandes dessinées interactives et les partager avec leurs amis.

Cette production francophone destinée aux jeunes de 9 à 12 ans suivra «les aventures rocambolesques de Mara et Xilo (MaXi), siamois à temps partiel vivant dans le monde fantastique de Vakarma où la musique, l'environnement, l'humour et le jeu s'entremêlent».

Rappelons que le studio Frima avait lancé Où est Monsieur Pug, un jeu mobile à la Pokémon Go! développé en partenariat avec l'Office national du film, le 22 septembre dernier.