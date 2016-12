Une application pour aider le transport à Montréal

17-10-2016 | 14h06

Dans le but de développer un transport urbain fondé sur les besoins réels des usagers, la Ville de Montréal lance une application mobile qui permettra de suivre les usagers dans leurs déplacements, toutes formes confondues, pour utiliser ensuite ces données afin d'adapter son offre de transport.

Cette étude se déroulera sur une période d'un mois, du 17 octobre au 17 novembre. Pour y participer, il suffit de télécharger l'application gratuite MTL Trajet.

«Les données transmises par les citoyens nous permettront de cartographier leurs trajets et de calculer leurs temps de déplacement. Nous pourrons ainsi élaborer des systèmes de transport plus efficaces à l'aide d'un modèle susceptible d'être adopté par les villes intelligentes du monde entier», a affirmé Zachary Patterson, professeur agrégé au Département de géographie, d'urbanisme et d'environnement à l'Université Concordia.

Ce projet pilote fera en sorte «d'optimiser la mobilité» selon les besoins des usagers. Pour ce faire, la ville espère convier un maximum de participants, qui devront idéalement enregistrer 25 déplacements durant cette période.

«En téléchargeant l'application, les citoyens deviennent des acteurs de changement de la société», a déclaré M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif et responsable de la Ville intelligente ainsi que des technologies de l'information.

Les informations recueillies serviront par exemple à planifier des chemins de détour lors de travaux, à mieux coordonner les feux de circulation et à calculer les temps de déplacement.

Le projet de recherche est réservé aux 18 ans et plus, résidents de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui inclut 82 municipalités de la région. Des prix sont prévus pour les personnes qui auront téléchargé l'application et enregistré les 25 déplacements requis dont un abonnement annuel de la Société des transports de Montréal, des paires de billets pour les Canadiens de Montréal et l'Orchestre symphonique de Montréal et deux cartes-cadeaux de 250 $ dans une boutique de plein air.