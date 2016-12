Le Galaxy Note 7 banni des vols au Canada et aux États-Unis

15-10-2016 | 12h28

Le téléphone Galaxy Note 7 de Samsung a été banni des vols sur les territoires canadien et américain pour des raisons de sécurité. La mesure est effective dès samedi.

Dans une note sur son site internet, Transports Canada indique que les transporteurs aériens devraient aviser les passagers de l'interdiction de transporter l'appareil.

Le téléphone est interdit en cabine et en soute, aussi bien dans les vols intérieurs que dans les vols en direction du Canada. Ils ne pourront pas non plus être expédiés par fret aérien.

«[Les transporteurs aériens] devraient également interdire l'embarquement à un passager possédant un tel appareil à moins que, et jusqu'à ce que, le passager s'en départisse et retire de ses bagages (y compris les bagages à main et enregistrés), l'appareil Samsung Galaxy Note 7», précise-t-on dans une note publiée vendredi soir.

Dans le cas où le téléphone se retrouve par inadvertance dans un aéronef en vol, le ministère ajoute que le passager doit l'éteindre, ne pas s'en servir, ni le charger. De plus, il est impératif de le protéger contre toute activation accidentelle ainsi que de le conserver «sur soi et non dans le compartiment à bagages, la pochette à l'arrière du siège ou dans les bagages à main pendant la durée du vol».

Une décision similaire a été prise par le département américain du transport. «Nous reconnaissons que cela occasionne une gêne pour certains passagers, mais la sécurité de tous à bord doit être la priorité», détaille le communiqué de la Federal Aviation Administration (FAA).

Dans la foulée, Air Canada a avisé samedi ces clients de cette disposition. «Pour ceux qui arrivent à l'aéroport avec un Galaxy Note 7 de Samsung, elle a mis en place une politique de bonne volonté afin de leur permettre de prendre un autre vol sans pénalité, de sorte qu'ils puissent prendre des arrangements pour leur appareil», souligne le plus important transporteur aérien du Canada.

Cette décision intervient quelques semaines après que plusieurs appareils ont pris feu ou ont explosé. Samsung a d'ailleurs annoncé l'arrêt de la production du Galaxy Note 7.