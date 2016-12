Galaxy Note 7 de Samsung: des crédits pour les clients

13-10-2016 | 18h46

Les utilisateurs canadiens d'un téléphone Galaxy Note 7 peuvent dès maintenant échanger leur appareil actuel, a annoncé jeudi Samsung Electronics Canada.

Le 2 septembre dernier, Samsung a annoncé le rappel planétaire de 2,5 millions de Galaxy Note 7 après que certains spécimens eurent pris feu. Le téléphone Note 7 avait été lancé en août dernier.

Dans un communiqué publié jeudi, la compagnie a proposé deux options aux propriétaires de cet appareil. Pour les clients qui veulent remplacer leur appareil Note7 par un Galaxy S7 et un S7 Edge, ils vont recevoir un remboursement complet pour la valeur du Note 7 en plus d'un crédit de 100 $.

Pour ceux qui optent pour un remboursement, ils recevront un remboursement complet pour la valeur de leur appareil en plus d'un crédit de 25 $ s'ils choisissent une autre marque d'appareil mobile disponible chez un détaillant partenaire.

«Des détails particuliers s'appliquent à chaque fournisseur et détaillant partenaire», précise-t-on toutefois.

Dans tous les cas, les propriétaires de l'appareil problématique doivent le rapporter à leur point de vente Samsung d'origine ou à leur détaillant autorisé.

«Nous apprécions grandement le soutien et la patience de nos clients, des fournisseurs et de nos détaillants partenaires. Nous sommes toujours aussi déterminés à donner la priorité à nos clients», a souligné Paul Brannen, directeur de l'exploitation et vice-président directeur, Solutions mobiles de Samsung Electronics Canada.