Les Simpson: réalité virtuelle pour le 600e épisode

07-10-2016 | 12h11

La série d'animation de la Fox proposera une expérience immersive inédite à l'occasion de la diffusion de son 600e épisode le dimanche 16 octobre. Le célèbre gag du canapé sera disponible en réalité virtuelle pour toutes les personnes équipées du matériel nécessaire de Google.

Plus longue série jamais diffusée en prime à la télévision américaine, Les Simpson proposera le 16 octobre prochain un épisode exceptionnel. «Treehouse of Horror XXVII» sera non seulement un spécial Halloween, comme la comédie le propose chaque année depuis 1990, mais sera surtout le premier à proposer de la réalité virtuelle.

L'immersion en 360° dans l'univers de la célèbre famille jaune ne durera pas le temps de l'épisode entier. Elle concernera le «couch gag», le gag du canapé qui ouvre inlassablement depuis 28 saisons chaque épisode des Simpson. Celui du 16 octobre, baptisé «Planet of the Couches», dormait dans les tiroirs de la Fox en attente d'une diffusion à la télévision.

À la télévision, les téléspectateurs découvriront le rituel d'ouverture de 45 secondes, comme à leur habitude. Mais une version de trois minutes en réalité virtuelle a été conçue spécialement pour l'occasion. Les plus curieux du résultat devraient apercevoir Homer, Marge et leurs enfants dans une cellule de prison à partir de six angles de vue différents.

Pour découvrir, cette séquence, les fans devront s'équiper de l'application Google Spotlight Stories, disponible sur Android et iOS, et du Google Cardboard, casque à réalité virtuelle en carton dans lequel doit être inséré un smartphone. Google a même profité de l'occasion pour fabriquer une édition limitée à 25 000 exemplaires de son casque, à l'effigie des membres de la famille Simpson.

Les Simpson existe depuis 1989 sur la Fox. Le 25 septembre dernier, la chaîne a entamé sa 28e saison.