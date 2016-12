Accès difficile à internet dans l'Est-du-Québec

28-09-2016 | 14h27

L'accès à internet et à la téléphonie cellulaire demeure encore problématique dans certains secteurs de l'Est-du-Québec.

Cette situation a incité des citoyens de la Mitis, de la Matanie et de la Matapédia à lancer une pétition afin de réclamer une amélioration de ces services désormais plus essentiels que jamais.

Le député libéral Rémi Massé appuie cette initiative. Il a d'ailleurs déposé, mardi, à la Chambre des communes, la pétition qui compte 4000 noms.

«L'accès à ces services est trop souvent déficient et même carrément indisponible dans plusieurs secteurs de ma circonscription. De nombreuses communautés sont ainsi privées d'outils indispensables pour assurer leur développement économique et social, mais aussi leur sécurité. Tout le monde sait que de nos jours, l'accès à internet et à la téléphonie cellulaire est essentiel pour permettre à nos collectivités et à nos entreprises de se développer, croître et prospérer», a indiqué le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia.