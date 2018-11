Pretnumerique, une nouvelle application pour emprunter des livres numériques

André Boily 12-11-2018 | 22h20

L'éditeur De Marque derrière Bibliopresto.ca a conçu une application qui simplifie l'accès et le prêt de livres numériques. Appelée Pretnumerique, l'appli permet d'emprunter des milliers de livres sans sortir de chez soi.

Disponible sur la plateforme mobile iOS d'Apple (à venir sur Android), Pretnumerique simplifie les processus d'emprunt et de consultation de livres en format numérique.

Une fois téléchargée et installée, il suffit de lancer l'application pour choisir sa bibliothèque dans une liste d'établissements participants et d'y entrer ses identifiants. De là, il est possible de consulter des collections, de faire des emprunts et des réservations et d'accéder aux livres numériques.

Pretnumerique a été lancée par le site Bibliopresto.ca lequel est détenu par De Marque, une société techno qui a reçu un financement de 300 k$ de la Ville de Québec - où elle est implantée - pour développer l'application.

Avec l'application, les utilisateurs peuvent non seulement emprunter, réserver et retourner des livres numériques, mais aussi ajuster la taille des caractères, choisir un mode nuit, gérer leurs dossiers et leurs abonnements.

Toute la gestion des droits numériques est assurée par la solution Readium LCP. La plateforme Pretnumerique.ca lancée ne 2012 est utilisée par près de 450 k abonnés de bibliothèque. Celle-ci a enregistré plus de 7 millions d'emprunts à ce jour.