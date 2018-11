Antidote 10 : 1000 nouveaux mots, bilingue et 2,5 M de traductions

André Boily 07-11-2018 | 20h47

Le célèbre logiciel Antidote pour la correction du français et de l'anglais est maintenant disponible avec plus d'une centaine de nouveautés comme la traduction de termes anglais et français, un filtre de lisibilité et l'ajout de milliers de nouveaux mots, synonymes et cooccurrences.

Antidote, c'est un formidable logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais. Sans cesse amélioré, ce produit conçu au Québec a fonctionné depuis les premières versions de manière impeccable sur mes ordinateurs.

Antidote 10 lancé hier comprend près de 120 nouveautés pour le français et l'anglais, dont une toute nouvelle fonction de lisibilité et des dictionnaires unis dans les deux langues pour donner la traduction de 2,5 millions de mots et expressions.

Sur leur site, « Antidote 10 ajoute à son volet de correction du style deux filtres inédits. Le filtre d'inclusivité signale les éléments du texte qui contribuent à une représentation équitable des femmes et des hommes, comme les noms de rôles et leurs qualificatifs ; onze nouveaux articles de guide montrent comment utiliser ce filtre pour respecter les sensibilités de chacun et chacune sans nuire à la fluidité. Le filtre de lisibilité offre l'indice de lisibilité Antidote, entre zéro (peu lisible) et cent (très lisible), et surligne dans le texte les éléments propices à améliorer cet indice, comme les phrases longues, les mots rares ou étrangers, les acronymes ou les cascades de compléments. »

Outre ces filtres, près de 1000 nouveaux mots et locutions, 10 000 synonymes et 28 000 cooccurrences ont été ajoutés.

Nouveau service Accès Tout Antidote

À ceux qui auront acheté la version monoposte d'Antidote 10, la société Druide offre l'abonnement à un nouveau service en ligne ATA, pour Accès Tout Antidote. Avec ATA, on obtient l'accès à Antidote par le Web, la synchronisation, les mises à jour et les mises à niveau, ainsi que l'assistance personnalisée.

Les abonnés du service ATA pourront accéder aux outils d'Antidote Web - correcteur, dictionnaires et guides - sur tout appareil connecté à Internet.

Coûts

Antidote 10 tourne sur Windows, Mac et Linux et est offert à 129,95 $. On choisit la langue (français ou anglais) de son Antidote au moment de télécharger, et on peut acquérir l'autre langue simultanément ou par la suite. Les propriétaires d'une édition antérieure peuvent mettre une langue à niveau pour 59 $, ou mettre à niveau les deux langues à la fois pour 99 $. Tous les détails sur antidote.info.

Un must

Pour mon travail, je consulte régulièrement Antidote pour ses dictionnaires et son correcteur très pratique. Avec Word, la messagerie courriel et les navigateurs Web, Antidote fait partie des quatre logiciels les plus utilisés sur mon ordinateur.

Pour d'autres informations, on consulte les sites suivants :

antidote.info/fr et www.druide.com