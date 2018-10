Partage entre amis des mises à jour sur Google Maps iOS

André Boily 19-10-2018 | 17h36

Peu de temps après l'ajout de la compatibilité de CarPlay par Google Maps sur le système mobile iOS 12 d'Apple, le géant Google offre à nouveau aux utilisateurs d'iPhone une autre mise à jour tant attendue : la possibilité de partager le statut de vos déplacements avec d'autres personnes en temps réel.

Déjà disponible sur Android depuis 2017, la nouvelle fonction HAP (heure d'arrivée prévue, ETA en anglais) suit celle de Google Maps sur Waze (également détenu par Google), et même sur Uber et Lyft, qui ont tous permis aux utilisateurs d'iPhone de fournir des mises à jour pour permettre aux autres de suivre leur itinéraire. Vous pouvez envoyer le lien par l'une de vos applications de messagerie tierces installées sur votre iPhone.

Une fois envoyés, vos amis pourront vous suivre tout au long de votre parcours : voir où vous en êtes et à quel moment vous êtes censé arriver à votre destination finale.

Une fois à destination, la fonction de partage cesse automatiquement. La nouvelle fonction sera disponible dans une mise à jour de Google Maps sur l'App Store.

Carte des stations de recharge

Également nouveau cette semaine sur l'application Google Maps, les propriétaires de voitures électriques trouveront sur la carte affichée les stations de recharge à proximité de leur destination. Avec cette nouveauté, Google fait concurrence à des applications comme Circuit électrique ou ChargeHub.

Plus tôt cette semaine, Google a annoncé l'ajout à l'application Maps une fonctionnalité de recharge des véhicules électriques qui fournirait aux utilisateurs des informations sur les bornes de recharge. Si Google proposait l'emplacement des stations de recharge depuis plusieurs années, ce n'est que tout récemment qu'elle prend en compte davantage de stations et fournit des informations sur les stations elles-mêmes, notamment le nombre de bornes disponibles et leur rapidité de charge.

Les utilisateurs verront également des informations sur la station de la part des conducteurs, notamment des photos, des notes, des critiques et des questions.

Le déploiement de la fonction sur Google Maps s'effectuera dans les prochaines semaines