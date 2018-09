Les abonnements vont probablement sauver l'industrie des salles de cinéma

André Boily 17-09-2018 | 20h58

Si les derniers mois ont été difficiles pour MoviePass, le nouveau service Sinemia qui arrive aux É.-U. et au Canada vient convoiter les amateurs de cinéma et de cinéma maison avec un nouveau service par abonnement sur téléphones intelligents pour les ramener dans les salles.

Les salles de cinéma se vident, mais c'est encore une application sur téléphone intelligent qui pourrait renverser la tendance.

Si plusieurs d'entre vous connaissent MoviePass, un nouveau concurrent, Sinemia, pourrait bien remporter la mise et le marché si le premier n'arrive pas à se sortir du pétrin dans lequel il s'enlise depuis plusieurs mois. Petite note en passant, MoviePass poursuit Sinemia pour contrefaçon de brevet.

Conçue en Turquie, l'application Sinemia a débarqué plus tôt cette année dans les pays anglophones (États-Unis, Angleterre, Australie et Canada) avec son service par abonnement. Contre 30 $ par mois, vous pourriez regarder un film par jour dans les salles de cinéma n'importe où au pays. Les abonnements vont de 5 à 30 $ par mois. Une formule par abonnement qui pourrait intéresser les cinéphiles qui, pour l'instant, s'inscrivent en masse chez Netflix ou chez Amazon Prime Video, les deux plus grands diffuseurs en ligne en matière de films et de séries télévisées.

Comme c'est souvent le cas ici dans cette rubrique, une application mobile sert à gérer les offres d'abonnement. Sinemia est compatible pour les appareils iOS d'Apple ou celle d'Android.

Cela dit, les modèles d'affaires de MoviePass ou de Sinemia doivent encore prouver leur rentabilité.