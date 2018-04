Relevez le défi : 22 pompes en 22 jours!

André Boily 10-04-2018 | 15h14

Cette application sur iOS appelée Défi 22 pompes en 22 jours est on ne peut plus clair. Elle vise à vous remettre en forme par un exercice somme toute assez simple, mais qui demande passablement de volonté : les fameuses pompes ou pushups. Non seulement l'application compte vos pompes, mais inclut un programme d'entraînement pour vous renforcer.

De la fin de l'automne jusqu'au début d'avril, c'est six mois bien comptés où nous passons la majeure partie du temps bien au chaud à l'intérieur, loin des activités extérieures que nous faisons pendant les six autres mois.

Aperçu dans la boutique App Store d'Apple, cette application qui me rappelle que j'ai, comme vous, oublié mes exercices de pushups depuis trop longtemps.

À froid, hier, une douzaine, pas plus, et en trichant par appui sur les genoux et non sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, une quinzaine, avec un préréchauffement (faire des cercles les bras tendus à l'horizontal), mais encore appuyé sur les genoux.

L'application Défi 22 pompes en 22 jours permet, comme le dit son titre, d'atteindre la performance de 22 pompes en autant de jours. L'application est en quelque sorte un entraîneur numérique qui enregistre vos performances et qui inclut un programme d'entraînement pour vous renforcer, même si, au départ, vous êtes incapable d'en faire une seule.

Si on devient bon, alors l'application offre différents modes d'exercice :

Pompes minutées

Maximum de pompes

Pompes en entraînement fractionné

Pour compter vos pushups/pompes, il suffit de placer votre téléphone iPhone au sol juste en dessous de vous et entre vos bras, caméra activée. L'appli va jusqu'à enregistrer vos expressions faciales pour vous permettre de les mettre en ligne et de défier vos amis. Mais ça, ce n'est vraiment pas important.

Trouvez l'appli sur votre téléphone intelligent iPhone dans l'App Store ici.