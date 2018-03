Atom Tickets, une application mobile pour relancer l'achat de billets de cinéma

André Boily 13-03-2018 | 22h46

Les gens derrière la plateforme Atom Tickets croient en l'avenir des salles de cinéma qui subissent de plein fouet la concurrence des Netflix et Prime Video d'Amazon. Une application qui marie social avec achat de billets détient plusieurs atouts dans son jeu.

Nous avons tous une ou deux applications sur nos téléphones intelligents pour consulter les horaires de cinéma, comme Cineplex ou CinemaClock. Mais pour Atom Tickets, on veut aller bien plus loin.

La boîte Atom a d'ailleurs réussi à convaincre des investisseurs américains à miser des fonds dans la technologie mobile.

L'application Atom Tickets affiche les informations sur les films en cours, incluant les bandes-annonces et les critiques. On peut les partager avec des amis, inviter ces derniers sans avoir à payer pour eux, acheter à l'avance des collations avant même d'arriver au théâtre, utiliser la ligne express Atom et dire adieu aux billets de papier.

Combattre la baisse de l'achalandage des salles de cinéma

Celle-ci permet également de réserver pour vos amis des sièges en groupe afin de ne pas être dispersé dans la salle de projection.

En suivant les films que les utilisateurs consultent et achètent sur l'application, Atom partage des informations (métadonnées) sur les tendances avec les entreprises de marketing et autres parties intéressées.

Aux États-Unis, l'achalandage a atteint en 2017 son pire score depuis 1995, notamment en raison de superproductions qui n'ont pas attiré autant de clients dans les salles l'été dernier.

Mais c'est surtout la tendance lourde des plateformes de cinéma qui retient les gens chez eux. Celles des Netflix et des Amazon Prime Vidéo dont les films et téléséries peuvent être regardés en ligne avec une simple bande passante de 30 Mbit/sec sur de grands écrans plats DEL de 50 à 75 po de diagonale.

Avec un abonnement mensuel moins cher qu'un billet de cinéma.

Atom Tickets est disponible sur les systèmes mobiles iOS et Android.