L'application Google Arts & Culture fait un tabac sur iOS et Android

André Boily 17-01-2018 | 13h08

L'application Arts & Culture de Google qui permet de visiter virtuellement des musées et d'en apprendre sur de grandes oeuvres d'art vient d'ajouter une fonction de comparaison photo qui fait fureur en Amérique au point de propulser l'application au sommet des téléchargements.

L'application Arts & Culture de Google est une superbe interface sur iOS et Android sur les musées, les oeuvres et l'histoire de l'art qui a été lancée en 2016, le tout raconté par des experts à travers des visites guidées, des photos et des vidéos ou encore par des visites en réalité immersive.

Jusque-là, tout est normal, mais ce qui a fait catapulter l'application au premier rang des téléchargements gratuits, c'est la nouvelle fonction de comparaison d'image entre vos autoportraits sur votre téléphone intelligent (selfies) et les portraits artistiques des grands peintres.

L'application de Google utilise à cette fin d'une technologie numérique qui examine les traits de votre visage avec ceux de milliers d'oeuvres d'art qui sont partagées par les musées et autres institutions avec le géant Google (Alphabet).

Et pour ceux qui adorent les égoportraits, ces images de vous en oeuvres d'art sont très populaires sur les réseaux sociaux et les plateformes d'échange.