Faites de votre Android un appareil de surveillance discret avec Haven

André Boily 27-12-2017 | 21h26

Le célèbre lanceur d'alerte de la NSA Edward Snowden fait la promotion d'une nouvelle application de surveillance personnelle pour contrer les piratages d'ordinateur, laquelle fonctionne sur des téléphones intelligents Android.

Le système de surveillance proposé par Edward Snowden est au fond assez simple. Il suffit de prendre n'importe quel téléphone intelligent Android bas de gamme, voire un peu désuet, pour le transformer en appareil de surveillance contre les accès ou intrusions physiques à tout ce qui vous est cher.

Parce que les téléphones intelligents sont dotés de caméra vidéo ou photo et de fonctions d'enregistrement et d'un accéléromètre, il devient possible de les transformer comme caméra de surveillance ou cachée pour surveiller ce qui est précieux; votre ordinateur, vos enfants, etc.

Tout ce qu'il leur manque, c'est une application gérer les fonctions de ces téléphones pour en faire de parfaits appareils-espion. Une application Android appelée Haven a donc été développée à cette fin par The Guardian Project, Freedom of Press et Edward Snowden.

Concrètement, en plaçant cet appareil dans votre bureau de manière à surveiller votre ordinateur, si quelqu'un s'en approche pour tenter d'accéder à son contenu, Haven va prendre un cliché, démarrer l'enregistrement audio, puis vous transmettra un message texte directement à votre téléphone intelligent personnel.

Bien évidemment, il risque d'y avoir plusieurs faux positifs, comme l'accès du personnel d'entretien ménager, le chat ou le chien qui passait tout près ou encore les inévitables contraintes de batterie ou d'alimentation.

Plusieurs sont d'avis que Haven n'est pas une solution parfaite, mais elle a le mérite d'être très abordable. L'application est offerte en version bêta sur la boutique Google Play. D'autres plus critiques envers Snowden n'hésitent pas à rappeler que le célèbre lanceur d'alerte habite la Russie de Vladimir Poutine.