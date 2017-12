Apple annonce les applications et jeux de l'année

André Boily 07-12-2017 | 17h24

Chaque fin d'année, Apple dévoile les applications et les jeux qui ont marqué les douze mois précédents. En fait, ces nominations sont décidées par les employés eux-mêmes pour leur contribution, leur valeur et le nombre de téléchargements, bien que ce dernier facteur ne soit pas le plus important.

C'est au mérite que ces jeux et applications ont été désignés par Apple comme étant les produits de l'année sur les boutiques en ligne App Store et Mac App Store.

Des applications casse-tête, de méditation et d'édition photo se sont vues mériter les grands honneurs de la part des employés d'Apple chargés des applications sur appareils iPhone et iPad.

Décernés par les employés et non par la direction, les mentions applications et jeux de l'année n'ont pas nécessairement obtenu les plus de téléchargements, de plus, les deux titres sont attribués par pays, ainsi chaque Apple US, Apple Canada ou Apple France décerne ses titres. https://developer.apple.com/app-store/best-of-2017/apps-of-the-year/

Calm

Nommée application de l'année, Calm propose des pistes audio et des guides de relaxation et de méditation pour vous aider à vous détendre et à mieux dormir. Gratuites, certaines fonctions de l'application sont offertes moyennant quelques dollars ou un abonnement. Cependant, pour nous francophones, elle n'est offerte qu'en anglais.

Affinity Photo

Pour iPad, l'application Affinity Photo de la firme Serif s'est aussi vu mériter le titre de Meilleure application 2017 au monde pour la qualité et la quantité des fonctions professionnelles de retouches photo. Offerte en français, l'application est offerte à moitié prix pendant 38 heures.

À l'échelle du globe, une application similaire, Aurora HDR 2018, a reçu le titre de l'année sur le système macOS (110 $ sur la boutique Mac App Store, en français).

Sur iOS, ChefsFeed est une application primée tant aux États-Unis qu'au Canada qui offre des guides de recettes de cuisine ainsi que des revues de restaurant par des chefs renommés. Gratuite, mais en anglais seulement.

Jeux de l'année

Art of War : Red Tides est un jeu produit en Chine pour les tablettes iPad qui requiert stratégie et esprit d'équipe. Jeu gratuit également offert en français.

Sur Mac, The Witness reçoit le prix Jeu de l'année à l'échelle mondiale. Pour 55$, vous vous retrouvez sur une île étrange pleine de défis et de casse-têtes qu'il faudra résoudre pour avancer. En anglais seulement.

La liste ne s'arrête pas ici, bien d'autres jeux et applications font partie du classement des employés d'Apple et sont répertoriés par catégories, ici.