Contrôler vos données sans fil avec cette application mobile

André Boily 30-11-2017 | 21h49

Votre forfait Internet sans fil est hors de contrôle ? Vous consommez trop de données sans fil ? Quelles applications utilisent le plus votre bande passante ? Sur Android, l'application Datally mesure la quantité de données de chaque application pour que vous ayez le contrôle.

Les données sans fil de votre forfait mobile n'ont pas à être difficiles à contrôler ni à être dispendieuses.

Pour la plateforme mobile Android, Google a conçu une application gratuite appelée Datally qui permet de surveiller et de gérer vos données sans fil.

En faisant le suivi de vos applications et de leur consommation, Datally va plus loin que les simples outils de mesure intégrés à Android en vous permettant de connaître les applis les plus voraces en données par heure, par jour ou par mois.

Les données consommées par chaque application sont affichées dans un tableau pratique. Pour réduire votre consommation, Datally peut freiner la quantité de données téléchargées en arrière-plan ou libre à vous de décider lesquelles peuvent télécharger des mégaoctets des autres qui devront s'en priver.

Cette application contient également une fonction qui indique les points d'accès Wi-Fi gratuits à proximité.

Datally fonctionne sur les versions Android 5.0 ou plus récentes.