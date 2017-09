Relaxez avec Thunderspace, une application de pluie et de tonnerre

André Boily 20-09-2017 | 11h27

On parle beaucoup de tempêtes par les temps qui courent, mais dans nos contrées plus nordiques, c'est plutôt le genre orages qu'on risque de subir. Or, si on ne peut calmer une tempête, une tempête peut nous calmer. Et ça marche ! Relaxer au son d'une pluie agrémentée de tonnerre lointain n'a pas son pareil, du moins sur une application mobile.

Testée pas plus tard qu'hier, cette application appelée Thunderspace arrangée de doux bruits de pluie et de tonnerre provoque une relaxation qui mérite son téléchargement - maintenant gratuit pour quelque temps, normalement 2,99 $US, sur App Store (Apple).

Une fois l'application chargée, il suffit de brancher une paire d'écouteurs dans votre téléphone intelligent iPhone ou de connecter un casque sans fil Bluetooth, de prendre une position allongée, puis de se laisser emporter par le son de la nature orageuse.

L'auteur de Thunderspace dit utiliser une qualité audio stéréo 3D pour parfaire les sons d'eau et de tonnerre. Le flash de votre iPhone peut même servir à reproduire de puissants éclairs dans la pièce !

Outre mon essai d'hier soir, l'application a reçu quantité de commentaires positifs.

Gratuite, on a droit à deux séquences audio de 90 minutes, d'autres à télécharger sont facturées 8,49 $US l'unité ou 24,99 $ pour l'ensemble.

Fonctionne sur tous les produits iPhone, iPad et iPod touch à partir d'iOS 9. Il est même possible d'écouter la relaxation audio à plusieurs en allant dans Réglages/Thunderspace.

Site Web : http://thunderspace.me/

Thunderspace from Taptanium on Vimeo.