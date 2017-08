Ces applications payantes pour iPhone sont maintenant gratuites

André Boily 25-08-2017 | 19h20

Question d'augmenter la visibilité de leurs produits par les sites de nouvelles, les développeurs offrent gratuitement leurs applications pendant 24 h. Si vous avez un appareil iOS d'Apple (iPhone et iPod touch), elles sont à vous si vous vous dépêchez.

De toutes les applications pour iPhone offertes sans frais aujourd'hui (vendredi 25 août), c'est celle que j'ai téléchargée. Normalement vendue 2 $US, DriveBox HD est une interface tout-en-un pour tirer tout le potentiel de votre iPhone pendant la conduite. C'est une sorte de mini tableau de bord numérique pour votre auto, votre moto, camion ou tous types de véhicules.

Au menu : navigation routière, musique, appels téléphoniques, radio, widgets. Avec la puce GPS de votre appareil iPhone, vous pouvez faire afficher votre vitesse. L'application se connecte également à l'interface CarPlay intégrée au système d'infodivertissement de votre voiture.

Téléchargez-la de ce lien https://itunes.apple.com/us/app/drivebox-hd-vehicle-infotainment-navigation/id567522905?mt=8

Application mode nuit

À partir de l'iPhone 5 jusqu'au dernier modèle 7 ou 7 Plus, tirez le maximum des capacités photovidéo de votre appareil avec cette application d'image mode nuit (normalement 2 $US) qui amplifie la lumière à l'aide l'algorithmes intégrés dans des filtres.

Téléchargez-la de ce lien https://itunes.apple.com/us/app/night-mode-camera-photo-video/id635717655?mt=8

System Activity Monitor

Comme son nom l'indique, ce moniteur système pour appareils iOS vous permet de savoir ce qui se passe sous l'écran. Avec lui, les informations sur l'utilisation mémoire, de la batterie et le stockage sont affichées de manière simple et claire. L'application (normalement vendue 1,39 $CAN) vient de prendre la place de celle de Battery dans mon iPhone.

À télécharger sur https://itunes.apple.com/us/app/system-activity-monitor-battery-free-memory/id386118145?mt=8

Remote Keyboard Pad for Mac

Les propriétaires d'ordinateurs Mac qui utilisent un clavier sans fil dépourvu de pavé numérique pourront se rabattre sur cette application habituellement vendue 1,39 $CAN. Avec elle, l'écran de votre iPhone ou iPod touch se transforme en pavé numérique sans fil.

Pour l'obtenir : https://itunes.apple.com/us/app/remote-keyboard-pad-for-mac-numpad-keypad/id1135300319?mt=8

Avec l'aide du site BGR.