Partagez tout type de fichiers avec WhatsApp

André Boily 14-07-2017 | 14h09

Si, comme le milliard d'utilisateurs dans le monde, vous utilisez l'application de messagerie WhatsApp, vous avez assurément partagé des photos de votre téléphone ou des instantanés.

Vous saviez également que les téléphones intelligents étaient de véritables ordinateurs de poche, mais cette fois, ils le sont encore davantage grâce à des applications comme WhatsApp qui vous permettent de partager des fichiers avec vos correspondants.

Par exemple, les fichiers Word ou Excel de votre application mobile Office peuvent désormais être transmis à des collègues. Comment faire ?

Sans compression

Sur la plus récente version Android, et plus tard sur iOS, vous verrez apparaître à l'écran le petit trombone, symbole de fichiers à annexer. Tapez-le pour naviguer jusqu'au fichier à envoyer. De cette façon, vous pourrez non seulement transférer tout type de fichiers, mais aussi des photos haute qualité dans leur format original, sans compression.

WhatsApp impose quand même certaines limites de tailles et, dans ce cas-ci, on parle de 100 mégaoctets pour les téléphones Android. Ce qui est amplement suffisant.

Mac et Windows, version Web

Sachez qu'il est possible d'utiliser WhatsApp version Web directement sur votre ordinateur, Mac ou Windows, - très pratique si vous êtes au bureau et qui permet justement d'échanger des fichiers.

Sur votre application WhatsApp, allez dans Réglages, puis tapez WhatsApp Web/Desktop. De là, l'application vous demande d'ouvrir une page Web sur votre ordinateur avec l'adresse web.whatsapp.com et de numériser le code QR qui s'affiche. Aussitôt fait, sur la page Web ouverte, vous obtiendrez une copie parfaite de l'application avec votre compte et tous les avantages d'un véritable clavier et du grand écran. La fonction transfert de fichier y est toujours accessible et représentée par le trombone.