À cause d'une faible demande, la production des iPhone XR est réduite

André Boily 06-11-2018 | 21h34

C'est le monde à l'envers, du moins chez Apple. Normalement, et ce pour la très grande majorité des appareils électroniques, les prix tendent à diminuer avec le temps. Le meilleur exemple est sans contredit les écrans télé; un téléviseur 60 pouces 4K aujourd'hui est de loin beaucoup moins cher que le même modèle il y a deux ans. Tout baisse, tout, sauf les produits Apple qui est un des rares fabricants à pouvoir casser le plafond des prix. Par exemple, quand l'iPhone X de plus de 1000 $ est sorti en septembre 2017, tout le monde a pensé qu'Apple allait se casser les dents. Dans les faits, rien de tel n'est arrivé. Au contraire, le groupe en a vendu des tonnes. Et qu'a fait Apple en septembre dernier ? ll a poussé la note jusqu'à offrir un modèle XS Max 6,5 po. Les prix : respectivement 1519, 1729 et 1999 $CAN pour les 64, 256 et 512 Go. Et trois fois sur quatre, c'est un des trois XS Max qui est commandé.

100 000 unités par jour en moins

Si bien que le deuxième appareil le plus intéressant auprès de la clientèle d'Apple est l'iPhone XS. Et maintenant que l'iPhone XR est sorti, en dépit de ses qualités - parce que c'est vraiment un bon téléphone -, la clientèle qui n'a d'yeux que pour les XS Max le boude tout simplement.

Résultat, Apple qui avait surestimé la demande pour ce téléphone de 1029 $CAN (64 Go) annonce qu'il en réduit la production pour ne pas se retrouver avec des piles de XR après la folie des fêtes, écrit le site Androidpit qui tire ses informations du journal Nikkei Asian Review.

Les iPhone 8 préférés

Chez son fournisseur Foxconn en Asie, des 60 chaînes de production, il n'y en a plus que 45 pour approvisionner les marchés mondiaux en cette haute saison. C'est l'équivalent de 25% ou 100 000 unités en moins par jour.

En fait, le véritable « téléphone bas de gamme » d'Apple qui attire la clientèle est l'iPhone 8/8 Plus vendu chez nous pour 819 et 949 $CAN (64 Go). Chez Foxconn qui en assemble déjà 25 millions par trimestre, la production a dû être augmentée de 5 millions.