Comme les Apple Watch, les prochains AirPods disposeraient de capacités biométriques

André Boily 06-11-2018 | 18h27

Une découverte dans la certification Bluetooth des prochains écouteurs sans fil AirPods laisse entrevoir des capacités biométriques et de mieux-être, comme c'est le cas de la plus récente montre Apple Watch série 4.

Tout ce qui fonctionne en sans fil Bluetooth sur la planète doit se conformer à la certification Bluetooth SIG ou Special Interests Group. Actuellement, les appareils les plus récents utilisent la technologie Bluetooth 4.2.

Les prochains AirPods selon AppleInsider supporteront non seulement Bluetooth 5, mais aussi des capacités biométriques et de mieux-être si l'on se fie aux informations retrouvées dans les déclarations réglementaires de Bluetooth SIG.

Outre le dépôt Bluetooth SIG, le site fait état «de nouveaux dépôts de marques à Hong Kong et en Europe élargissent l'utilisation du nom AirPods pour couvrir les «instruments de bien-être généraux», qui comprennent une gamme de capteurs de santé et de condition physique, des moniteurs et des transmissions de données biométriques».

L'ambition du géant billionnaire dans ce domaine est bien connue vu les nombreux brevets qui suggèrent des écouteurs sans fil dotés de capteurs biométriques comme le pléthysmographe optique utilisé dans les montres Apple Watch série 4 et 3.

La seconde génération AirPods 2 devrait inclure de nouvelles puces sans fil série W pour améliorer les communications, la gestion des bruits ambiants, le support vocal Siri, etc.

Le standard Bluetooth 5.0 qui sera bientôt utilisé dans vos prochains gadgets sera également plus performant. Voici quelques données comparatives du Bluetooth 5 sur l'actuel standard 4.2 :