La confidentialité, la nouvelle marque de commerce d'Apple

André Boily 24-10-2018 | 23h44

L'un des meilleurs produits proposés par Apple est intangible, plus précieux que la qualité matérielle, c'est la confidentialité. Pour preuve, l'appareil GrayKey dont se servaient les agences de sécurité pour «casser» les iPhone ne peut plus rien faire contre le nouvel iOS 12.

Oubliez un instant le beau design des ordinateurs portatifs MacBook, la simplicité de macOS ou encore la popularité mondiale des iPhone, c'est la sécurité de la confidentialité des produits Apple qui est devenue la véritable marque de commerce ou la raison qui vous pousse à choisir un produit Apple plutôt qu'un Windows ou Android.

Parlant de ces deux derniers, Android est un système d'exploitation d'une mégaentreprise dont le modèle d'affaires repose en bonne partie sur les revenus publicitaires. De son côté, la dernière mouture système Windows en apprend beaucoup sur vous si vous ne savez pas museler ses préférences système. S'il s'est beaucoup amélioré, sa vulnérabilité est quand même légendaire. Mais on est jamais à l'abri de surprises comme plusieurs utilisateurs qui ont installé la dernière mise à jour 1809 ont vu leurs dossiers personnels disparaître.

GrayKey 0 - 1 Apple iOS 12

À l'opposé, le système d'exploitation mobile iOS a donné du fil à retordre aux agences du renseignement et aux forces policières qui devaient se rabattre sur de rares produits comme le GrayKey pour accéder au contenu des iPhone.

À propos du GreyKey, Apple, avec sa plus récente version d'iOS 12 disponible depuis septembre, vient de fermer la porte aux intrusions. Selon Forbes, le GrayKey conçu par la firme Grayshift ne peut plus extraire que des données insignifiantes, sans valeur, d'un iPhone mis à jour à iOS 12.

De ces appareils servant à casser les protections, on sait qu'ils passaient par le port Lightning. Et si on ne sait pas comment Apple s'y est véritablement pris pour empêcher les intrusions, on a appris que le nouvel iOS 12 limite les accès à ce port. Allez dans Réglages > TouchID ou FaceID et code > descendez dans la fenêtre jusqu'aux deux derniers paramètres. «Accessoires USB» doit être décoché pour activer le verrouillage depuis plus d'une heure. Et «Effacer les données» doit être coché pour effacer toutes les données après 10 tentatives échouées.

Reste à voir combien de temps dureront ces protections jusqu'à ce qu'une nouvelle ruse vienne percer iOS 12.