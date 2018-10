En Chine, Apple a mené une véritable guerre aux fraudeurs

André Boily 16-10-2018 | 22h50

Apple Inc. a dû faire la guerre en Chine pour des fraudeurs qui réalisaient de beaux bénéfices en achetant ou en volant des iPhone, en remplaçant certaines pièces, puis en affirmant que les téléphones étaient défectueux, selon un rapport paru dans The Information.

Ce rapport indique qu'en 2013, le seul magasin Apple situé à Shenzhen, en Chine, a dû fermer temporairement ses portes en raison de longues files de clients cherchant à remplacer leurs téléphones iPhone en panne. À elles seules, les demandes de garantie s'élevaient à environ 2000 par semaine, soit bien plus que dans ses magasins partout ailleurs dans le monde.

Apple a alors commencé à enquêter sur le problème et, selon le rapport, la société a découvert que les fraudeurs étaient largement derrière ces longues files. Il s'est avéré qu'ils retournaient leurs iPhone dont plusieurs composants avaient été remplacés par de fausses pièces. Les escrocs revendent les pièces d'origine.

Parfois, les pièces étaient vendues à des personnes fabriquant leurs propres iPhone, surnommés Frankenphones, construits à partir de vrais composants et d'autres pièces. Ces pièces pourraient être achetées auprès d'un marché de l'électronique à Huaqiangbei.

La riposte

Faire intervenir la police aurait été très difficile et compliqué selon un ancien employé d'Apple en Chine qui rapporte ces informations au site The Information.

Le géant américain a commencé par prendre des rendez-vous en ligne avec les «clients» en exigeant une preuve d'achat comme préalable. Sauf que les pirates avaient trouvé le moyen de contourner cette procédure en exploitant des vulnérabilités sur le site Web d'Apple.

Puis, Apple créa un logiciel de diagnostic qui permettait au personnel de distinguer un véritable iPhone d'un autre truffé de fausses pièces sans avoir à ouvrir le téléphone. Apple a ensuite commencé à vérifier les téléphones hors site, ce qui a permis de réduire le chaos dans les magasins. Mais l'entreprise est allée encore plus loin en identifiant certains composants avec un liquide spécial uniquement visible sous un certain éclairage. De cette façon, il était facile pour les employés de vérifier si la pièce était d'origine ou non.

Avec ces moyens extraordinaires, Apple a pu réduire drastiquement le nombre de fausses réclamations dans ce pays.