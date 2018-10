Oups, les nouveaux iPhone ont des problèmes de recharge

André Boily 30-09-2018 | 22h28

Les commentaires des nouveaux propriétaires d'iPhone 2018 fraîchement sortis commencent à fluer sur les forums de discussion et le site d'assistance en ligne d'Apple. En cause, les nouveaux iPhone rechignent à se recharger. Problème logiciel ou matériel ?

Les éloges n'ont cessé de fluer depuis le dévoilement des nouveaux téléphones intelligents iPhone plus tôt en septembre - même les prix élevés ne refroidissement les acheteurs.

Mais là, il y a comme un (gros) problème qui vient d'apparaître avec la première livrée des appareils : la recharge difficile, voire impossible, des nouveaux iPhone. Cette nouvelle publiée sur plusieurs médias ce weekend, dont Forbes, fait suite à une vague de plaintes de la part des communautés d'assistance Apple, de Reddit, des forums MacRumors, de Twitter et de YouTube. Et on ne parle pas d'une poignée d'appareils. Le défaut semble affecter bon nombre des iPhone XS et XS Max - le modèle XR quant à lui ne sera livré que plus tard cet automne.

Plusieurs avouent que leurs XS et XS Max ne se rechargent pas lorsqu'ils sont branchés en mode veille. Dans d'autres cas, des iPhone figent carrément et doivent être réinitialisés. Un site comme Unbox Therapy sur YouTube a testé huit appareils iPhone, seulement deux ont bien fonctionné.

Pour tenter de recharger leurs iPhone, des utilisateurs ont tenté diverses méthodes, comme celle de les recharger en passant du mode veille au mode actif, ce qui semble marcher la plupart du temps.

Rustine logicielle ou rappel ?

Ceux-ci ont aussi essayé divers accessoires de recharge; chargeurs 12 V, chargeurs d'iPad ou de fabricants tiers. Rien n'y fait. Le même problème se pose sans discrimination.

Si le problème est d'ordre logiciel, il sera aisément réglé par une mise à jour en ligne. Par contre, si le défaut est d'origine matérielle, un rappel serait envisageable.

Il y a sûrement une armée d'ingénieurs et de techniciens chez Apple qui s'occupent de ce curieux problème de recharge.