Le modèle iPhone le plus cher est aussi celui qui se vend le plus

André Boily 26-09-2018 | 17h37

Selon les premières indications, les ventes d'iPhone vont bon train, mais ce qui surprend le plus, c'est que le modèle XS Max 6,5 pouces se vend trois fois plus que le modèle XS.

L'expert et analyste Ming-Chi Kuo bien connu pour tout ce qui touche à l'univers Apple en a surpris plusieurs en début de semaine. Selon ses chiffres, le modèle le plus cher et le plus gros, l'iPhone XS Max 6,5 po, se vend comme des petits pains chauds.

Malgré son prix, il se vend mieux que prévu, jusqu'à trois à quatre fois plus que son jumeau XS 5,8 po depuis son lancement, selon les médias spécialisés qui rapportent les informations de M. Kuo.

Plus précisément, ce sont les modèles XS Max de couleur or et gris cosmique qui emportent les faveurs des acheteurs - en revanche, le modèle argent est moins populaire.

Du côté des capacités de stockage, le modèle 256 Go est préféré aux 64 et 512 Go. Cela dit, ce dernier subit des retards de production en raison des capacités limitées de Samsung à produire les modules NAND Flash.

Une des raisons qui justifient le penchant pour le 6,5 po au lieu du 5,8 po, c'est que l'écart de prix n'est que de 100 $US ou 140 $CAN selon les prix de la boutique Apple Canada. De plus, l'autonomie sera meilleure avec la grosse batterie du 6,5 po. À l'inverse, le nouveau XS 5,8 po ne représente pas aux yeux des acheteurs un véritable progrès sur le modèle X de l'an dernier.

En somme, la demande des XS Max ne devrait pas ralentir puisque l'automne et la période des Fêtes représentent les meilleures ventes de l'année.

Et ceux qui auront patienter jusqu'à la sortie du modèle XR 6,1 po moins cher constituera un excellent compromis taille-poids-autonomie. Celui-ci devrait bien se vendre selon les pronostics.

Combien coûte l'iPhone XS Max à fabriquer ?

Comme après chaque sortie de nouveaux modèles iPhone, des experts démontent les téléphones pour en déterminer le coût de fabrication.

Comme cobaye, l'iPhone XS Max de 256 Go vendu 1249 $US aux États-Unis ou 1519 $CAN chez nous. Dépecé, le total de ses composantes est estimé à 443 $US. À titre de comparaison, le modèle de l'an dernier, l'iPhone X, était évalué à 395 $US. L'écran 6,5 po DELO (OLED) vaut à lui seul 80,50 $US.

Bref, c'est près de 800 $ de profit que ferait Apple sur chaque modèle XS Max vendu. Encore une fois, Apple va accaparer à elle seule plus de 80 % des profits de toute l'industrie. De quoi donner des cauchemars à tous les conseils d'administration des fabricants de téléphones intelligents Android.