iOS 12 est arrivé et ce sera une bonne version pour nous tous

André Boily 18-09-2018 | 15h59

Depuis hier, le nouveau système d'exploitation mobile iOS 12 d'Apple apporte de nouvelles améliorations et fonctions, mais surtout il demeure compatible avec les iPhone et iPad moins récents en apportant une fluidité et une rapidité qui vous fera vite oublier iOS 11.

En survolant les commentaires et analyses depuis la publication d'iOS 12 hier, le nouveau système d'exploitation mobile d'Apple est non seulement plus rapide, mais sans doute le mieux né de tous les systèmes iOS.

Par rapport à la sortie d'iOS 11 qui présentait plusieurs bogues et lenteurs pour les appareils plus ou moins vieux, iOS 12 roule dès sa naissance comme un charme. Pour une fois, les mises en garde habituelles comme celle d'attendre des mises à jour et autres correctifs ne sont plus nécessaires. En d'autres mots, inutile d'attendre les versions 12.0.1 ou 12.1 pour l'installer, cet iOS est bien né, de quoi vous faire oublier la version 11.

Tous les iPhone à partir des 5S, iPad mini et le dernier iPod touch supportés par iOS 11 seront également compatibles avec la version iOS 12.

Cette fois-ci, l'optimisation apportée par iOS 12 assure un fonctionnement plus fluide pourvu que les éditeurs eussent adapté leurs applications au nouveau système.

Outre cette optimisation, iOS 12 présente des nouveautés comme le regroupement des notifications par fil, lesquelles peuvent être rendues silencieuses, la fonction Ne pas déranger est plus accessible, l'appli Bourse a subi une refonte pour mieux afficher les tableaux et les nouvelles et, si votre voiture supporte le système CarPlay d'Apple, les applications Google Maps et Waze peuvent servir à la navigation sans être obligés de passer par Plans.

L'application intelligente Siri devrait mieux fonctionner, même si je ne suis pas un grand fervent de cette interface vocale.

iOS 12 pèse 1,57 Go s'il est téléchargé depuis votre réseau WiFi à partir de l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Ou bien à partir d'iTunes en connectant votre iPhone ou iPad à votre Mac à l'aide du câble Lightning.