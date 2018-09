L'Apple Watch série 4 : la plus intéressante du grand déballage

André Boily 13-09-2018 | 13h33

Si les nouveaux téléphones iPhone étaient largement attendus, ce sont les montres Apple Watch qui furent le clou du spectacle même si elles ne représentent pas une part majeure dans les revenus de la société.

Si on devait résumer l'Apple Watch série 4, on dira qu'elle a atteint la maturité, l'élégance et le niveau technologique attendus pour une montre intelligente. Tandis que du côté des téléphones, ce furent les habituels attributs «plus performants», «plus grands», plus beaux» et «plus chers».

Même si elles ne sont pas à proprement parler une des «vaches à lait» du groupe technologique, la série 4 des montres intelligentes connaît une progression significative par rapport aux précédentes générations.

Apple a augmenté de 30 % la taille de l'écran tout en réduisant au minimum la bordure ou le cadre du boîtier. Sur photos, l'effet est saisissant. Malgré cet écran à diodes électroluminescentes organiques (DELo) plus grand, l'autonomie de la pile demeure identique à celle de la série 3. Bon point.

L'électrocardiogramme

Sans doute la caractéristique la plus remarquable, le capteur du rythme cardiaque (ECG) sous le boîtier est en soi un bijou technologique pour quiconque tient à coeur sa santé. Comme on l'a découvert dans cet article, la lecture continue du rythme cardiaque apporte des données inestimables sur l'état de notre système cardiovasculaire.

Grâce à cette nouvelle fonction ECG, la montre Apple Watch série 4 permet à son porteur d'effectuer une lecture ECG directement depuis le poignet. Il suffit de toucher la couronne numérique et après 30 secondes, une classification du rythme cardiaque est affichée. L'ECG peut indiquer si le coeur bat normalement ou s'il existe des signes de fibrillation auriculaire, une maladie cardiaque pouvant entraîner des complications graves pour la santé. Tous les enregistrements, leurs classifications associées et tous les symptômes notés sont stockés dans l'application Santé dans un fichier PDF pouvant être partagé avec les médecins.

De plus, un détecteur de chute permet si nécessaire d'obtenir une assistance médicale ou d'appeler les secours 911.

L'affichage texte du nouvel écran est plus facile à lire que sur la série précédente et le haut-parleur intégré est 50% plus puissant. Le microphone gagne également en sensibilité de sorte que l'interface Siri comprendra mieux vos demandes vocales.

La maturité de cette montre série 4 permettra à Apple d'aller chercher une clientèle plus large que celle des acheteurs précoces, comme celle des boomers vieillissants qui apprécieront les fonctions de santé et médicales comme l'ECG.

Parions que la montre se retrouvera dans bien des cadeaux de Noël en décembre.