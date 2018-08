En septembre, trois nouveaux iPhone de 5,8, 6,1 et 6,5 po

André Boily 03-08-2018 | 18h59

Fidèle à son habitude, Apple va dévoiler en septembre ses nouveaux iPhone 2018 dont des modèles factices circulent déjà chez les fabricants d'étuis et chez quelques médias en ligne.

Comme d'habitude, à quelques semaines de l'événement Apple qui présentera ses nouveaux produits, dont les très attendus iPhone qui ont grandement contribué à propulser la capitalisation boursière du géant informatique à plus de 1000 milliards $US cette semaine.

Au menu, on s'attend à trois nouveaux iPhone dérivés du modèle actuel iPhone X qui depuis un an a connu un fort succès en dépit de son prix de plus de 1000 $.

À ce propos, l'iPhone X actuel modernisé demeure au catalogue avec son écran OLED de 5,8 po. À ses côtés, il y aura un modèle moins cher doté d'un écran 6,1 po à cristaux liquides et, au sommet, un modèle grand écran OLED de 6,5 po qui porterait le nom d'iPhone X Plus. Ce dernier est appelé à livrer une solide concurrence au Galaxy Note 9 que Samsung s'apprête à lancer.

Tous trois auront la fameuse entaille en haut de l'écran pour loger les capteurs, dont Face ID inauguré par l'actuel iPhone X. C'est en gros ce que révèlent les modèles factices qui circulent ici et là et chez les fabricants d'étui.

Sous le capot, les choses sont moins claires, mais les spécialistes entrevoient un processeur A12 commun pour les trois appareils iPhone.