L'App Store: plus qu'une boutique, mais un véritable phénomène mondial

André Boily 10-07-2018 | 14h04

Le 10 juillet 2008, Apple lançait la boutique d'applications App Store qui allait devenir un phénomène culturel et économique sans lequel votre iPhone ne serait qu'un simple téléphone.

La boutique App Store née il y a exactement dix ans a grandement dépassé les attentes de son propriétaire Apple.

À ses débuts, la boutique ne comptait que 500 applications et n'était disponible que dans 62 pays. Le weekend suivant l'ouverture, le nombre d'applications avait grimpé à 800 si bien qu'elles ont été téléchargées 10 millions de fois en seulement trois jours. Cette fois-là, le conseil d'administration dirigé par Steve Jobs avait compris que quelque chose de profond se passait.

Dix ans plus tard, 500 millions de personnes dans 155 pays visitent la boutique App Store chaque semaine qui contient 2 millions d'applications, dont 1,3 million ont été uniquement conçues pour les tablettes iPad. Des chiffres qui ont généré près de 100 milliards de dollars pour les développeurs inscrits sur la boutique en ligne.

Avant et après l'App Store

La boutique d'Apple a littéralement créé un nouveau modèle d'affaires. «Avant 2008, l'industrie des logiciels était menée par une poignée de grandes entreprises. L'App Store a permis aux développeurs de tous les horizons, des petites entreprises aux grands studios, de trouver une idée, de concevoir une application de haute qualité et de la distribuer facilement à un nombre grandissant de clients à travers le monde», peut-on lire sur Apple Newsroom.

«Depuis ses débuts, l'App Store est de loin la façon la plus simple pour les développeurs d'offrir leurs apps à un maximum de personnes. Il a éliminé les frais et les problèmes associés à la création de systèmes de distribution et de paiement. Il a aussi rendu la conception d'apps plus accessible, nous permettant ainsi de nous consacrer à notre réelle passion : créer les meilleures apps possible. En dix ans, l'App Store est devenu l'écosystème d'apps le plus riche, le plus diversifié et le plus accessible au monde», précise Marco Arment, créateur d'Overcast et développeur de longue date de logiciels pour iOS.

Les jeux aussi

Très vite, le monde des téléphones intelligents a vite compris la recette et poussé les concurrents dans le giron du système Android. D'autres, cependant, comme BlackBerry et Nokia ont quasiment disparu de la carte.

Longtemps la faiblesse d'Apple, les jeux sur plateforme comme iOS ont permis au fabricant de stimuler le développement et de dominer les jeux mobiles sur téléphone. Plutôt que de dépenser des dizaines de dollars sur un ordinateur, des jeux tout aussi intéressants et vendus entre 0 et 5$ allaient là aussi créer un nouveau marché.

Jusqu'où nous mènera l'App Store dans les dix prochaines années à l'aube des applications d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle ou augmentée, seul l'avenir nous le dira.