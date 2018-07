Apple planche sur une nouvelle version de Plans

André Boily 03-07-2018 | 14h23

La toute première version de l'application de navigation routière Plans sur les appareils iPhone manque de lustre et ses fonctions ne sont pas à la hauteur des équivalents chez la concurrence. Pour y remédier, Apple prépare une refonte de fond en comble de Plans.

L'application Plans que vous utilisez sans doute sur votre iPhone depuis six ans est bien, disons juste correcte, mais après bien des mises à jour et des correctifs, celle-ci n'est pas arrivée à rehausser son niveau à celui de la concurrence; Google Maps, Waze entre autres.

Conscient de ce retard, Apple est retourné à la planche à dessin pour, dit-on, reconstruire les cartes dans Plans qui serait prêt à temps pour la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'iOS 12, prévue cet automne. Plus précisément, la nouvelle application Plans sera graduellement déployée par région et ce sont les Californiens qui auront l'honneur de l'utiliser en premier.

C'est à l'aide de sa flotte de véhicules équipés de capteurs et de caméras et des données anonymes glanées sur les iPhone d'utilisateurs qu'Apple va reconstruire les cartes routières de Plans.

Un pur produit Apple

L'application Plans, sur iOS 12, sera plus prompte à réagir aux modifications routières (chantiers, construction) et beaucoup plus richement dotée avec des détails de la couverture du sol, du feuillage, des voies piétonnières, une résolution plus fine, etc.

Apple n'utilisera plus les services de géolocalisation d'autres sociétés comme TomTom qui ne l'ont pas aidée à bâtir une application solide. Intégrer des données de plusieurs sociétés fut difficile que prévu.

Ce sera un long processus dont le résultat dépassera les attentes, prévoit Apple.