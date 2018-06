Remplacer soi-même la batterie de son iPhone, c'est faisable!

André Boily 04-06-2018 | 22h55

Il y a sur le marché des solutions pour remplacer la batterie lithium des téléphones intelligents. Comme celle qu'iFixit propose pour donner quelques années de plus à son appareil favori et que je viens d'essayer.

Il y a deux choses que l'on peut faire pour remettre son téléphone d'aplomb; tout réinitialiser le logiciel et remplacer la batterie. Dans le second cas, c'est ce que je viens de faire avec mon ancien iPhone 5 cédé à un membre de la famille.

On peut certes profiter de services externes pour effectuer le remplacement de la batterie ou, pour seulement 32 $CAN plus taxes et livraison (57,82 $ total en février dernier), vous procurer un ensemble batterie avec outils chez un fournisseur comme iFixit Canada (https://canada.ifixit.com/collections/all). La batterie seule est vendue 26 $CAN.

Heureusement, le site fournit une vidéo (en anglais) mais des instructions étape par étape en français pour les modèles les plus courants.

iFixit indique un niveau de difficulté modéré, ce qui est effectivement le cas. À cela, j'ajouterais qu'il faut avoir une bonne vision de près et être moindrement habile et délicat - et j'insiste sur le dernier mot, dé-li-cat !

On indique également un temps entre 15 et 60 min. Comptez 60 minutes ! Mais 15 si vous refaites la même procédure avec un autre téléphone. Bref, si j'ai pu y arriver, vous devriez être aussi capable.

Des vis microscopiques !

Les outils fournis par iFixit sont efficaces et vous n'avez pas besoin d'autre chose que d'une bonne surface de travail (une table avec un grand linge blanc pour éviter que les minuscules vis ne roulent) et d'un bon éclairage.

iFixit propose aussi un outil appelé iSlack pour détacher l'écran du boîtier. Je ne l'ai pas acheté - ce qui aurait fait grimper le coût -, la ventouse et l'outil d'ouverture bleu ont bien fonctionné.

Détacher l'écran, assurément l'opération la plus délicate, demande à la fois de la force et beaucoup de délicatesse. L'écran peut s'ouvrir d'un coup, risquant ainsi de déchirer les trois petites bandes qui relient l'écran et la carte-mère. Pour le reste, de la minutie.

Attention, les vis dans un téléphone intelligent sont minuscules, millimétriques! À l'intérieur du iPhone 5, il y en avait cinq : une de 1,8 mm, deux de 1,6 mm et deux autres de 1,2 mm de long. Ne faites pas comme moi: les mettre ensemble. Plutôt, classez-les dès leur extraction afin de les remettre aux bons endroits. J'ai perdu 10 minutes à les distinguer les unes des autres à l'aide d'une mauvaise loupe.

La batterie originale est collée, mais pas au point de la chauffer comme le suggère iFixit pour la décoller. L'outil d'ouverture en plastique bleu a suffi en respectant les consignes.

Une fois la nouvelle batterie en place, on répète minutieusement la procédure en sens inverse.

iFixit recommande de réinitialiser la nouvelle batterie en la drainant à 10% pour ensuite la recharger à 100%. Chargée à 38% hier soir, je l'ai vidée en jouant à un jeu et en naviguant dans l'application Plans en 3D (WiFi) un peu partout sur la planète.

Comment savoir s'il faut remplacer ou non la batterie?

Pour savoir s'il faut remplacer la batterie, la nouvelle version d'iOS 11.3 vous permet de le découvrir dans les iPhone 6 ou plus récents. Allez dans Réglages > Batterie > État de la batterie (bêta). Si le niveau est de 80% ou moins, remplacez-la (le pourcentage ici indique l'état actuel de la batterie par rapport à son niveau d'origine neuf). Si vous n'avez pas le système 11.3, une application gratuite comme Lirum Device Info vous le dira.

Bonne réparation !

<iframe width="434" height="244" src="https://www.youtube.com/embed/6ogE8USs2Vs?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>