Apple offre un crédit de remplacement hors garantie de la batterie de l'iPhone

André Boily 23-05-2018 | 17h23

Pour ceux qui ont payé pour un remplacement hors garantie de la batterie d'un iPhone 6 ou d'un modèle ultérieur, Apple offre un crédit de 64$ si vous êtes admissibles.

On se rappelle les démêlés d'Apple qui a admis avoir en douce réduit la vitesse des processeurs d'iPhone afin de préserver l'autonomie de la batterie. La société s'est excusée pour ne pas avoir informé les utilisateurs concernant ce problème et a promis d'être plus honnête dans le futur.

Plus tard, début janvier, Apple offrait des remplacements de batterie pour 29$US, un prix de 50$ moins cher que le tarif normal.

Cette fois-ci, «Apple offre un crédit de 64 $CAN aux clients qui ont payé pour un remplacement hors garantie de la batterie d'un iPhone 6 ou d'un modèle ultérieur entre le 1er janvier 2017 et le 28 décembre 2017. Pour être éligible, le remplacement de la batterie doit avoir été effectué sur un site de réparation agréé Apple : Apple Store, centre de réparation Apple ou centre de services agréé Apple».

Le remboursement se fera par virement électronique sur la carte de crédit ou bancaire utilisée par le propriétaire de l'iPhone.

Aux clients admissibles, Apple enverra des instructions par courriel à partir d'aujourd'hui et le 27 juillet 2018. D'autres instructions sont disponibles à cette adresse : https://support.apple.com/fr-ca/iphone-out-of-warranty-battery-replacement-credit.