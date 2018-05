Luxueux et alimenté par énergie solaire, l'iPhone X Tesla coûte 4500$

André Boily 17-05-2018 | 17h40

Le fabricant russe d'accessoires haut de gamme Caviar a concocté autour du iPhone X d'Apple un appareil non seulement luxueux serti d'or, mais aussi d'un grand capteur solaire au dos de celui-ci. Coût du iPhone X Tesla : 4500 $US.

Si, pour vous, il n'y a pas de limite côté argent et luxe, et que vous aimez les gadgets haute technologie ou haut de gamme, alors ce produit pourrait vous intéresser.

La compagnie Caviar, un fabricant russe d'accessoires de luxe pour iPhone, a conçu une coque dont le dos est recouvert d'un capteur solaire sur les trois quarts de sa surface. Si vous prenez la peine de placer l'iPhone X Tesla sous la lumière, et non dans votre poche ou sac à main, celui-ci se rechargera. Une façon de prolonger la durée de la pile lithium tout en recourant un peu moins sur le câble de recharge Lightning.

Outre cet accessoire solaire -- que l'on peut obtenir en magasinant en ligne un étui solaire -, le propriétaire d'un iPhone X Tesla pourra se targuer de posséder un appareil avec des bordures en or et une plaque également en or juste à côté de la paire d'objectifs sur laquelle est gravé «Tesla» avec le numéro de série de 1 à 999.

Le no 1 à Musk

Parlant de cette série 1 à 999, le iPhone X Tesla numéro 1 est dédié à nul autre qu'Elon Musk, le grand patron de Tesla, avec la mention «Made on Earth by Humans».

Pareil capteur solaire ajoute passablement d'épaisseur à cet appareil iPhone X au départ très mince. De plus, celui-ci recharge non pas la batterie interne du iPhone X, mais bien une batterie externe, comme sur les étuis solaires vendus en ligne. Entre la paire de capteurs photo et le capteur solaire, un bouton également en or transfert sur demande le courant de pile externe vers celle du téléphone.

Selon les sites qui en font état, la demande de cet appareil de 4500 $US (près de 6000 $CAN avant taxes et droits de douane) excède largement les cent premières unités, si bien que Caviar a décidé d'étendre la série de 99 à 999 appareils.

L'économie se porte bien, les produits de luxe aussi.