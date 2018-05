Sa montre Apple Watch lui sauve la vie

André Boily 03-05-2018 | 21h22

Voici un beau cas de technologie portative qui possède de réelles capacités de sauver des vies, comme cette histoire toute récente d'une adolescente dont le coeur s'est mis à battre rapidement, un problème cardiaque qui a été détecté dès les premières secondes par sa montre Apple Watch.

La nouvelle a fait le tour des médias américains. C'est cette histoire d'une adolescente de Tampa Bay qui doit la vie à sa montre - une histoire dans le plus pur style-qui-finit-bien à saveur techno.

N'eût été sa montre Apple Watch, Deanna Recktenwald n'aurait pas eu la chirurgie d'urgence qui lui a permis d'éviter le pire.

Alors que Deanna était à l'église avec sa mère, donc au repos et sans crier gare, sa montre lui a envoyé l'avertissement que son rythme cardiaque avait atteint les 190 battements par minute, deux fois la normale!

Sa mère, une infirmière, a immédiatement pris les choses en main, elle qui ignorait qu'une montre pouvait alerter pour demander une attention médicale.

Une visite rapide à la clinique la plus proche a confirmé le rythme anormalement rapide de l'adolescente de 18 ans. La montre Apple Watch était effectivement tombée pile sur le trouble cardiaque.

Emmenée à la salle d'urgence de l'hôpital général de Tampa, les docteurs ont découvert un problème chronique à ses reins. Les deux organes ne fonctionnaient qu'à 20% de leur capacité, ce qui signifie rien de moins qu'une transplantation dans un futur rapproché.

Sans l'avertissement de sa montre, ce problème de rein aurait pu passer inaperçu pendant longtemps, avec des conséquences tragiques dans le pire des scénarios.

La famille a même écrit au PDG d'Apple, Tim Cook, pour lui raconter son histoire. Ce dernier leur a répondu «This inspires us to keep pushing» (cela nous inspire à continuer).