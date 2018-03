Prêt pour une mise à jour majeure de votre iPhone?

André Boily 29-03-2018 | 23h37

Assurément la mise à jour la plus importante du système d'exploitation mobile iOS d'Apple, les iPhone et les iPad peuvent passer à 11.3 dès aujourd'hui. Cette version intègre les nouvelles fonctions de gestion de batterie, des capacités de réalité augmentée et de protection de vos données personnelles.

Vous souvenez-vous du petit scandale des iPhone ralentis pour cause de capacité de batterie insuffisante qui affectait les iPhone 6 pour la plupart ? Avec cette mise à jour, il est possible de voir en pourcentage la capacité réelle de sa batterie par rapport à la capacité d'origine à la sortie d'usine.

Pour le savoir, il suffit d'aller dans Réglages > Batterie > État de la batterie (bêta). Vous découvrirez la capacité maximale de votre batterie. Pour une mesure plus précise, nous vous avions suggéré d'installer l'application Lirum Info Lite qui indique en milliampères les capacités d'origine et actuelle, mais aussi pour voir si votre iPhone a été ralenti.

Une fois installée, tapez l'icône des trois barres (surnommée «hamburger»), puis sur «This Device» dans la partie gauche qui vient de s'ouvrir. Tapez Battery. De là, vous découvrirez la capacité d'origine (Battery Designed Max) et en dessous la capacité actuelle (Battery Actual Max). Sur mon iPhone 7 Plus acquis à l'automne 2016, les mesures sont respectivement de 2900 et 2800 mAh.

Réalité augmentée

Comme promis, Apple a rendu possible la désactivation du ralentissement du processeur sur les iPhone plus âgés, dont les batteries se sont dégradées au point de poser un risque d'interruptions soudaines.

Si les iPad n'offrent pas cette possibilité, les tablettes d'Apple ont avec cette mise à jour une meilleure tenue de l'état de la batterie quand l'appareil est alimenté pour une longue période de temps, comme sur un stand, un système de vente ou en démonstration dans un magasin.

Du côté de la réalité augmentée (RA), la nouvelle trousse ARKit 1.5 d'Apple présentée l'an dernier offre de meilleures possibilités pour les développeurs d'applications RA comme celles de placer des objets sur des plans verticaux et avec plus de précision même sur des surfaces inégales.

Clavadarge d'entreprise

Il faudra cependant patienter un peu avant de voir déferler des applications solides en réalité augmentée, le temps que les développeurs complètent leurs produits.

iOS 11.3 offre de converser par clavier interposé avec quelqu'un du service à la clientèle en entreprise directement sur l'application Messages du iPhone ou du iPad. Pour l'instant, le nombre de sociétés est mince, une dizaine environ, mais il va augmenter sans aucun doute.

Sécurité des informations personnelles

Enfin, Apple profite du débat actuel sur la confidentialité des informations personnelles pour renforcer leur sécurité. Chaque fois qu'Apple touche à vos données personnelles, une nouvelle icône apparaît pour vous prévenir indiquant comment vos données seront utilisées et protégées.

Outre cette version d'iOS à 11.3, Apple a publié des mises à jour pour macOS à 10.13.4, pour ses décodeurs Apple TV sur tvOS à 11.3 et pour ses montres Apple Watch sur watchOS 4.3.