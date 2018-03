De nouvelles montres Apple Watch série 4 dès cet automne

André Boily 28-03-2018 | 12h16

Cet automne, les montres Apple Watch recevraient un tout nouveau design pour la quatrième génération selon des sources bien informées, ainsi que des améliorations à l'écran et à la durée de vie de la batterie.

Révélée pour la première fois à l'automne 2014, la montre Apple Watch en sera à la quatrième génération si elle sort comme prévu en septembre prochain. Cette série 4 recevrait, selon des sources bien informées retransmises par Forbes et le site 9to5Mac, un nouveau design plus carré, voire rectangulaire, avec un tout nouvel écran.

Comme on l'a vu plus tôt cette semaine, cet écran pourrait s'appuyer sur la technologie microLED, plus économe en consommation et plus lumineuse.

Apple devra éviter l'erreur de Samsung qui avait créé une montre trop grosse, laquelle n'a pas attiré les foules.

Les tailles actuelles des boîtiers Apple Watch sont de 38 et 42 mm. Les sources pensent qu'Apple pourrait amincir les bordures des boîtiers pour agrandir l'écran d'environ 15%, un peu comme sur les écrans bord à bord des iPhone X et autres Samsung Galaxy.

Mises à niveau

La capacité des batteries devrait augmenter, surtout si la montre prend du volume en largeur. Une épaisseur plus élevée est à exclure.

Les capteurs santé de la montre seront plus sensibles pour surveiller par exemple la qualité du sommeil des porteurs.

Apple devra produire une solide mise à niveau de son produit ne serait-ce que pour égaler ou dépasser les produits concurrents, comme les montres Fitbit. On s'attend à des ventes entre 22 et 24 millions d'unités par le géant californien.