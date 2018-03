De tous les fabricants de téléphones intelligents, Apple engrange la quasi-totalité des profits

André Boily 04-03-2018 | 22h04

Tous les trimestres, les données de l'industrie du sans fil sont publiées et, si les parts de profits varient de plusieurs points de pourcentage d'une période à l'autre, un fait demeure, la très grande majorité des bénéfices vont à Apple, le reste des fabricants de téléphones intelligents se partagent le reste - environ 25%.

La semaine dernière, nous parlions des fabricants asiatiques qui se sont empressés de copier le design de l'iPhone X d'Apple et avions conclu que s'il y a une chose que les fabricants de téléphones intelligents ne pouvaient copier, ce sont les profits d'Apple dans leur industrie. Près de 87% des bénéfices ont été engrangés par Apple au 4e trimestre 2017, les autres fabricants Android, de Google à Samsung en passant par Huawei ou Motorola, se partagent les 13% restants.

Ces chiffres en disent long sur le poids d'Apple dans l'industrie, même si le marché est dominé par quantité de produits exploités sous la plateforme Android.

Les parts de profits d'Apple au dernier trimestre 2017 proviennent de Canaccord Genuity. Au troisième trimestre, celles-ci s'établissaient à 72% et le bond de 15 points de pourcentage à la fin du 4e est dû aux ventes des trois nouveaux produits iPhone l'automne dernier, les iPhone X, 8 et 8 Plus.

Apple, Samsung... et Huawei

Grosso modo, les parts de profits dans l'industrie des téléphones intelligents tiennent à trois noms; Apple, Samsung et Huawei. Selon le site Forbes, les deux premiers ont engrangé respectivement des parts de profits de :

77% et 27% en 2014

90% et 16% en 2015

83% et 18% en 2016

En 2017, les parts de profits d'Apple par trimestre ont atteint 84, 68, 72 et 87%. Celles de Samsung de 15, 25 et 24% pour les trois premiers trimestres. Celles de Huawei sont négligeables, entre 0 et 8% selon l'année ou le trimestre.

Fait à noter, au 3e trimestre de 2016, le pourcentage des profits d'Apple atteignait 100% alors que son concurrent Samsung était empêtré dans le coûteux rappel des appareils Galaxy Note 7.