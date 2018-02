Apple aurait dans ses cartons un iPhone téléphone-tablette

André Boily 26-02-2018 | 22h14

Les spéculations vont bon train pour les prochains iPhone d'Apple. Parmi les futurs produits à sortir cet automne, près de trois nouveaux appareils dont un surdimensionné à mi-chemin entre le téléphone et la tablette.

C'est l'agence de presse Bloomberg qui rapporte la préparation par Apple de trois nouveaux appareils iPhone pour cet automne. On prévoit un modèle iPhone X renouvelé, un téléphone-tablette grand format et un dernier appareil plus abordable doté des mêmes caractéristiques du iPhone X.

Concernant le grand format, ce serait la première fois qu'Apple s'immisce dans le marché des téléphones-tablettes (phablets) de plus de 6 pouces d'écran, lequel est principalement occupé par plusieurs modèles Android.

Selon les personnes au courant des projets, Apple serait déjà en train de mener des tests de production avec ses fournisseurs.

Écran de 6,5 pouces

En élargissant ainsi la gamme du iPhone X, Apple espère vendre davantage d'appareils, lui qui a vendu un peu plus de 77 millions d'iPhone au dernier trimestre 2017, un chiffre inférieur aux attentes des analystes qui anticipaient plus de 80 millions d'unités.

En ratissant plus large, Apple irait chercher les amateurs d'iPhone X qui rechignaient de céder les 1000 $US demandés pour ce produit.

Marché professionnel visé

Avec un écran de 6,5 pouces et des bordures très minces, l'appareil ne serait pas plus gros que l'actuel iPhone 7 Plus ou iPhone 8 Plus de 5,5 pouces.

Le géant de 900 milliards (la valeur de capitalisation boursière) veut ainsi entrer dans le marché professionnel friand des grands écrans mobiles portatifs.

Les nouveaux appareils tourneraient sur le prochain processeur A12 avec le nouveau système logiciel iOS 12, et la fonction de déverrouillage serait toujours activée par Face ID.

On parle d'intégrer deux fentes pour cartes SIM au lieu d'une seule ou encore d'utiliser la technologie E-SIM qui permet de se connecter à plusieurs réseaux - mais Apple devra s'entendre avec les opérateurs, plutôt réticents à cette solution.

Enfin, pour baisser les coûts de production et le prix d'achat, le modèle abordable aurait le même design que l'iPhone X actuel (écran et Face ID), mais en aluminium au lieu de l'acier inoxydable et l'affichage serait de type à cristaux liquides à la place l'écran DELo (OLED), comme sur iPhone 8.