Les nouveaux iPhone 2018 adopteraient le design du iPhone X

André Boily 16-02-2018 | 20h46

Des sources indépendantes prévoient que les nouveaux téléphones intelligents d'Apple adopteraient le design de l'iPhone X et ce pour les trois nouveaux appareils qu'Apple lancera plus tard cette année.

C'est le site BGR qui rapporte la nouvelle voulant qu'Apple lance ses trois nouveaux appareils d'ici la fin de l'année avec le même design que l'actuel iPhone X.

Donc, si les sources indépendantes que cite BGR sont fiables, ce serait terminé pour le détecteur d'empreinte Touch ID à la base des iPhone 6, 7 et 8. À la place, le capteur facial Face ID sera implanté sur tous les nouveaux produits, sans oublier la fameuse entaille où logent en plus de Face ID un capteur photo 7 Mpx, une caméra infrarouge, une lampe, un capteur de lumière, un microphone, un projecteur de points, un haut-parleur et un détecteur de proximité.

Selon le site 9to5Mac, Apple va exiger des développeurs que toutes les nouvelles applications supportent le nouvel écran iPhone X Retina à partir d'avril prochain. De cette façon, Apple veut que toutes les applications s'affichent correctement avec des écrans entaillés à leur sommet.

Ces nouvelles applications devront être codées avec la trousse logicielle iOS 11 SDK afin qu'elles apportent une performance identique sur tous les appareils.

Vu les solides ventes d'iPhone X depuis sa sortie l'automne dernier, Apple a sûrement des raisons d'aller dans cette voie.