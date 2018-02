Mauvaise semaine pour Apple : le code iOS 9 est publié en ligne

André Boily 12-02-2018 | 10h54

Chez Apple, on fait preuve de zèle chaque fois qu'il est question de sécurité. Mais la semaine dernière, une importante partie du système ou du code de programmation du système mobile iOS 9 s'est retrouvé à la vue de tous sur le site GitHub. Apple a dû prendre tous les moyens légaux à sa disposition pour faire retirer la publication.

La semaine qui se termine fut l'une des plus mauvaises pour Apple. En plus de la déconfiture boursière par crainte d'une recrudescence de l'inflation et des taux d'intérêt, toute la programmation du système mobile iOS à la version 9.3.4 s'est retrouvée en ligne à la vue de tous. Comme fuite, difficile de faire pire!

Seule consolation, la version du système actuel est 11.2.5. N'empêche, il y a amplement matière dans cette fuite pour connaître des parties secrètes, comme le code iBoot servant au démarrage de votre iPhone ou iPad ainsi qu'à la validation système et matérielle auprès d'Apple.

Avec tous les moyens légaux à sa disposition, le groupe informatique a pu faire fermer la page sur GitHub où était publié son système d'exploitation iOS 9.3.4.

Belle occasion pour les pirates !

Les plus rapides qui ont pu stocker le code iOS avant sa fermeture pourront avec plus de facilité connaître les mesures de sécurité serrées d'Apple et, de cette façon, concevoir des programmes de débridage (jailbreaks) et découvrir des vulnérabilités potentielles.

Cette fuite est considérée par plusieurs comme l'une des plus importantes, sinon la plus importante dans l'histoire d'Apple, ne serait-ce que par le fait qu'une bonne partie de la programmation d'iOS 9 se retrouve également dans les plus récentes versions 10 et 11.x.x.

Les recours légaux à la loi américaine DMCA (Digital Millennium Copyright Act) ne sont pas monnaie courante chez Apple. Mais cette fois-ci, cela s'imposait.