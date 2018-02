La police de New York troque ses Windows Phones par des iPhone 7

André Boily 06-02-2018 | 16h58

C'est la fin des téléphones Windows au département de police de la ville de New York. Les représentants de l'ordre utilisent dorénavant des appareils d'Apple dans leurs tâches professionnelles.

Jusqu'à 600 appareils iPhone 7 et 7 Plus sont déployés par jour pour les agents de la paix de la ville de New York. Ces derniers doivent se rendre dans une ancienne école de police du quartier de Manhattan pour échanger leurs appareils Lumia équipés du système Windows par des iPhone 7 ou 7 Plus du géant Apple.

C'est la décision de Microsoft de ne plus assurer le support du système Windows Phone 8.1 qui a poussé la direction du NYPD à utiliser les appareils iPhone 7, un modèle relativement récent qui a été inauguré fin 2016.

La décision entre les deux variantes iPhone 7 (écran 4,7 po) et 7 Plus (5,5 po) revient au policier.

Les policiers utilisent leurs téléphones intelligents entre autres pour remplir des rapports et pour accéder à des images de vidéosurveillance. Les appareils mobiles leur permettent d'obtenir plus rapidement de l'information qu'avec les anciens systèmes par radio. Aussi, les informations obtenues sont plus pertinentes et complètes pour, par exemple, connaître si des gens ayant un passé criminel habitent l'immeuble qu'ils s'apprêtent à investiguer.

Ils s'en servent aussi pour mieux circuler en voiture à travers la grande métropole américaine avec l'une ou l'autre des applications de navigation GPS.