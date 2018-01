Mise à jour à iOS 10.3, les nouvelles caractéristiques des iPhone sont enfin connues

André Boily 24-01-2018 | 22h05

Avec la version bêta qui vient de sortir, on connaît désormais les nouvelles caractéristiques qu'auront les iPhone et iPad ce printemps, dont la fameuse fonction qui permet d'activer ou non le ralentissement du processeur quand la batterie accuse un certain âge.

Depuis hier, Apple a publié une mise à jour à 10.2.5 pour les produits de sa plateforme mobile iOS (iPhone, iPod touch et iPad). Outre les habituelles améliorations de corrections de bogues, cette version prend en charge les nouveaux haut-parleurs intelligents HomePod qu'Apple va bientôt commercialiser sur notre marché, par contre, Siri, l'interface intelligente, ne lira les actualités que sur les versions aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni.

La version 10.3 ce printemps

Dans quelques semaines, la version 10.3 d'iOS que nous apporte Apple sera assez chargée.

Il y aura cette fameuse fonction d'activation manuelle du ralentissement du processeur, une fonction qui avait été secrètement installée dans une mise à jour passée pour prévenir l'extinction inopinée des iPhone 6 surtout.

Cette fois, vous connaîtrez la capacité résiduelle de votre batterie en milliampères par rapport à celle d'origine.

Réalité augmentée améliorée

Jusqu'avant aujourd'hui, la trousse logicielle de réalité augmentée ARKit ne pouvait reconnaître que les surfaces horizontales. Avec la nouvelle version 10.3, ARKit pourra beaucoup mieux décoder les surfaces verticales et irrégulières, ce qui facilitera la vie aux développeurs. La réalité augmentée est possible sur les appareils iPhone 6s ou plus récents, les iPhone SE, les iPad 2017 et certains iPad Pro.

AirPlay 2

La fonction audio AirPlay seconde version offrira de connecter votre appareil mobile Apple avec les systèmes audio sans fil Sonos avec la lecteur multi-pièce.

iMessages

Auparavant, un message effacé sur un appareil ne l'était pas sur l'autre. Cette fois-ci, un message supprimé dans iMessages sur votre iPhone le sera également dans tous les autres appareils.

Et encore d'autres emojis

Comme s'il n'y en avait pas assez, il y aura d'autres micropictogrammes pour illustrer vos messages transmis à vos amis, ainsi que ces fameux et très populaires animojis exclusifs aux iPhone X en raison de la caméra frontale qu'Apple utilise pour la reconnaissance faciale (Face ID).