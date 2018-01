Dans une prochaine mise à jour, il sera possible de désactiver la mise au ralenti du processeur des iPhone

André Boily 18-01-2018 | 16h00

Si Apple nous a déjà annoncé qu'une prochaine mise à jour du système mobile iOS permettra de connaître l'état de la pile, il sera de plus possible de désactiver la fonction de ralentissement qui avait été secrètement installée pour éviter la fermeture inopinée de millions de téléphones en circulation.

Cette fonction de désactivation, c'est Tim Cook lui-même qui en a parlé dans une entrevue à ABC News. Celle-ci permettra à son utilisateur d'annuler le ralentissement (s'il y a lieu) pour retrouver la cadence maximale du processeur, mais au risque d'une mise hors tension soudaine.

Si le système iOS estime que la batterie de votre iPhone est suffisamment dégradée, alors il active la réduction de performance du processeur (jusqu'à 50%) sur les modèles suivants: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus et iPhone SE à partir de la version d'iOS 11.2.

Mise à jour le mois prochain

Au moins, en sachant l'état de la batterie, vous serez en mesure de juger la pertinence d'annuler ou non la fonction de ralentissement du processeur. Et si la pile n'offre plus sa performance d'origine, il y a toujours la possibilité de la faire remplacer par Apple grâce à son nouveau programme de remplacement ou en le faisant soi-même en commandant une trousse avec pile sur iFixit https://canada.ifixit.com.

Cette histoire de ralentissement de processeur a donné une bonne leçon à la direction d'Apple qui a nettement manqué d'honnêteté (ou de «transparence», le terme à la mode).

On découvrira dans un mois environ les informations sur l'état de la batterie dans la prochaine mise à jour d'iOS. Celles-ci devraient normalement se retrouver dans l'application Réglages > Batterie.