Voici la procédure pour voir si votre iPhone a été ralenti

André Boily 10-01-2018 | 15h11

Votre iPhone âgé de quelques années est-il ralenti pour préserver la batterie ? Pour le savoir, il suffit de télécharger une application qui mesure divers paramètres système de votre appareil mobile préféré. En comparant les vitesses d'horloge des processeurs, vous saurez si oui ou non votre iPhone tourne moins vite.

On pourrait faire un long débat sur l'obsolescence programmée ou non des appareils électroniques. On peut lire cet article qui en dresse un portrait historique . Mais toujours est-il qu'un téléphone intelligent à la mémoire de stockage saturée, qui n'a pas été bien entretenu et à la pile un peu fatiguée, ce n'est pas de l'obsolescence, c'est uniquement une négligence de maintenance.

Laissons Apple se défendre devant les nombreuses poursuites tant en Amérique qu'en Europe. Votre iPhone, a-t-il été ralenti ou non? Pour le découvrir, vous n'avez qu'à installer cette application gratuite que j'ai trouvée en lisant le site BGR, Lirum Device Info Lite, à partir de l'application App Store sur votre iPhone.

Une fois installée, tapez l'icône des trois barres (surnommée «hamburger»), puis sur «This Device» dans la partie gauche qui vient de s'ouvrir.

Dans le choix offert, tapez sur «CPU» (processeur). Normalement, votre iPhone doit en temps réel tourner à sa cadence maximale en gigahertz (GHz), autrement dit cette vitesse doit être identique à la cadence d'horloge maximale indiquée (ici CPU Maximum Clock) sur l'application.

Cependant, si la cadence actuelle est inférieure à celle maximale, alors votre iPhone a été bridé pour épargner la pile.